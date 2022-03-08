رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس هيأة النزاهة.. هذا ما تم بحثه – عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " رئيس الادعاء العام ، استقبل رئيس هيأة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والوفد المرافق له، لبحث سبل التنسيق بين رئاسة الادعاء العام مع هيأة النزاهة للاسراع بحسم القضايا التي تدخل ضمن اختصاص هيأة النزاهة".وأضاف البيان، أن "رئيس الادعاء العام حث على ضرورة إزالة المعوقات والاشكالات التي تعيق حسم تلك القضايا"، مشيراً إلى "أهمية الايعاز لكافة مكاتب التحقيق التابعة الى هيأة النزاهة لغرض تزويد رئاسة الادعاء العام بجداول احصائية تتضمن كافة المعلومات المطلوبة التي سيتم اعتمادها كقاعدة بيانات لغرض المتابعة مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة وتصويب الاجراءات الواجب اتباعها مستقبلا".كما تم طرح موضوع "عدد المحققين المختصين بالتحقيق في قضايا النزاهة وتطوير مهارات المحققين الحاليين من خلال فتح دورات لهذا الغرض في المعهد القضائي، فضلا عن التباحث حول موضوع الاخبارات المقدمة الى هيأة النزاهة، مشددا على ضرورة الاسراع بالبت في تلك الاخبارات".