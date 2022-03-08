أمين بغداد مهنئاً بيومها العالمي: المرأة العراقية رمز التعايش والتسامح بالمجتمع

ونقلت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز عن معن قوله: "أتقدم لكل نساء العراق في يوم المرأة العالمي بأحر التهاني والتبريكات مقرونة بأجمل الأمنيات بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، ونجدد فيه الأمل بأن تنهض المرأة بأدوار أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما تمتلكه من عمق تاريخي كبير".وأضاف معن وفق البيان، أن "أمانة بغداد ومن خلال مبادرات وفعاليات عديدة ومتنوعة تضمنت معارض فنية وعروضاً مسرحية بزقاق المتنبي، بعثت رسالة للعالم لدعم حقوق المرأة والدفاع عن حريتها ومناهضة العنف بحقها وبحق الطفل أيضاً"، مشيراً إلى أن "المرأة تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وهي رمز التعايش والتسامح".وتابع أن "المرأة العراقية ملهمة وطموحة وقوية ومنجزة ومبادرة ومعطاءة ومحبة، فكل عام والمرأة العراقية مثالاً للصبر والأم والأخت والزوجة المثالية، كل عام وهي القوة والطموح والأمل والنجاح، كل عام وهي المعلمة والرسولة والخير والحب، كل عام وهي الأجمل".وأشار بيان الأمانة إلى أن "أمين بغداد أعرب عن بالغ التقدير والإكبار للدور الذي تساهم به المرأة في بناء المجتمع ونهضته في مختلف الميادين، وثمّنَ دورها الريادي والإنساني والمجتمعي في دعم أخيها الرجل وخلق جيل واعٍ يحرص على بناء الوطن ويدافع عن حقوقه".