محافظة عراقية توجه بسحب العجلات الحكومية وهويات حمل السلاح

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ، وردت لـ السومرية نيوز، عن توجيه الغزي "بإلغاء الاوامر الادارية الخاصة بمنح الموافقات السابقة ،وعدم تسلم اي عجلة الا بتقديم طلب من قبل مسؤول القسم يتعهد فيه حاجة المنتسب الفعلية للعجلة".وأشارت الوثيقة إلى "سحب الهويات التي تتيح لمالكها حمل السلاح ،من كافة المنسبين والمكلفين ، مؤكداً ان القرارات الواردة في الوثيقة تنفذ من تاريخ صدور الكتاب".