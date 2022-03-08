عزم: الحكومة عينت رئيساً للوقف السني بعيداً عن السياق القانوني

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تشرع فيه الكتل لاستكمال جهودها والعمل على تجاوز الانغلاق السياسي تأتي الاجراءات الحكومية لتزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود والتفاهمات الوطنية وتتجاوز الاطر القانونية والدستورية بوصفها حكومة تصريف اعمال يومية من خلال التعيينات للمناصب العليا ذات الطابع السياسي واخر تلك التجاوزات تمثلت بتعيين رئيس لديوان الوقف السني بعيدا عن السياق القانوني والاعراف السياسية التي تقضي التواصل مع جميع الاطراف ذات العلاقة من ممثلي المكون السني المعني بهذه المؤسسة الحكومية ذات الطابع الخاص والحساس".

واضاف ان "رفض تحالف عزم لاصدار مثل هذه الاوامر لا ينطلق من حالة الدفاع عن اشخاص في المواقع واستعداء لاشخاص تم استقدامهم للمنصب، بقدر ما يشكل هذا الموقف الدفاع عن السياقات القانونية والدستورية واحترامها"، موضحا انه "في الوقت الذي ننوه الى خطورة هذه التجاوزات فاننا سنسلك كل الطرق القانونية وفي مقدمتها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية مثل هذه التعيينات".

واشار البيان الى انه "لاجل احقاق الحق وتصويب الاخطاء فاننا ندعو رئيس مجلس الوزراء الى التراجع عن هذه التعيينات والتعيينات السابقة التي صدرت من قبل حكومة تصريف الاعمال من وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء واعتبار من تاريخ الانتخابات وترك هذه الاجراءات للحكومة القادمة والتي يختارها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي والتصويت على المرشحين اصالة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة، وانهاء ظاهرة شغل المناصب بالوكالة".