إجراء جديد للخدمة الاتحادي بشأن "الوظيفة العامة"

بحث مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، قانون معهد الوظيفة العامة.



وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس أجتماع اللجنة المشكلة لوضع مسودة معهد الوظيفة العامة اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان أن "الاجتماع وبعضوية كل من ممثلي مجلس الدولة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط، وبحضور بعض أعضاء المجلس"، مؤكداً "تمت قراءة مسودة القانون مع ابداء الملاحظات النهائية و القيمة والأخذ بها من قبل اللجنة تمهيدا لأستكمال إجراء التشريع".