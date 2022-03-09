عمليات كركوك توضح بشأن مشكلة "خان التمر": المحال ستفتح غداً

وقال الفريجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتابع كل ما يهم أمن المواطن ومصادر رزقه عن قرب، ومشكلة خان التمر (علوة الخضار والفواكه في كركوك) تابعناها منذ يوم أمس، وغداً ستفتح جميع المحلات".وأكد قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يهدد أو يبتز أي مواطن في كركوك، وقواتنا ستقوم بمتابعة أي اعتداء وستفرض القانون مهما كان الثمن"، مشيراً إلى أن "كركوك آمنة ومواطنيها في قلوبنا وعقولنا".