الخارجية تعلن إجلاء 65 عراقياً من أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفارة جُمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، استطاعت اجلاء حوالي 60 شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار السن وزوجات عراقيين (أوكرانيات الجنسية)".وأضاف البيان، أن "السفارة تمكنت من إجلاء عائلة عراقيَّة أخرى تتكون من خمسة أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات وأعمال عسكريّة لم تتوقف حتى الآن".