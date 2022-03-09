عاصفة ترابية تصل بغداد - عاجل

شهدت سماء العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، غباراً كثيفاً مصحوب بموجة ترابية.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتاحت عاصفة ترابية معظم مناطق محافظة الأنبار لاسيما مركز المحافظة والمناطق الصحراوية فيها، تسببت بانعدام الرؤية بشكل نسبي في أغلب طرقات المحافظة