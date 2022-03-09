في "سجلات الأحوال".. إعادة امرأة الى الحياة بعد 37 عاماً

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأربعاء، عن إعادة امرأة الى الحياة بعد 37 عاماً من وفاتها في سجلات الأحوال الشخصية.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد جهود كبيرة ومراجعات مستمرة بين دوائر الدولة المختصة، وبمتابعة وإشراف مباشرين من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معن ومدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في بغداد بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة من إثبات حياة امرأة أربعينية، وتصدر لها مستمسكات شخصية ثبوتية".

وأضافت أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة، جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عاماً، عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجئاً تأوي اليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية".

وتابع البيان "تكللت جهود الشرطة المجتمعية وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها".