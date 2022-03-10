ميسان.. حريق يتسبب بانهيار مجمع طبي والدفاع المدني يستنفر ملاكاته

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس الموافق العاشر من اذار داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من الواح السندويج بنل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق".وأضاف البيان، أن "مديرية الدفاع المدني، استنفرت جهدها البشري من رجال اطفاء وزجت بالعديد من الاليات التخصصية والساندة حتى احكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل الواح السندويج بنل التي تداعت من شدت الحرارة مما أدى الى نهيار المبنى بالكامل في حين اوقفت فرق الدفاع المدني انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".وأشار البيان إلى أن "الدفاع المدني استدعى خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ، يذكر أن السندويج بنل اضحى يشكل عقبة كأود امام مديرية الدفاع المدني التي استنزفت مواردها بسبب إستشراء البناء من خلال الواح السندويج بنل".