Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن: نعمل على ضمان استقلال أوكرانيا وهزيمة بوتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ميسان.. حريق يتسبب بانهيار مجمع طبي والدفاع المدني يستنفر ملاكاته

محليات

2022-03-10 | 00:47
ميسان.. حريق يتسبب بانهيار مجمع طبي والدفاع المدني يستنفر ملاكاته
3,315 مشاهدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انهيار مجمع طبي في محافظة ميسان، إثر حريق اندلع داخل المجمع، فيما أشارت المديرية إلى استنفار ملاكاتها كافة لإخماد الحريق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس الموافق العاشر من اذار داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من الواح السندويج بنل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق".

وأضاف البيان، أن "مديرية الدفاع المدني، استنفرت جهدها البشري من رجال اطفاء وزجت بالعديد من الاليات التخصصية والساندة حتى احكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل الواح السندويج بنل التي تداعت من شدت الحرارة مما أدى الى نهيار المبنى بالكامل في حين اوقفت فرق الدفاع المدني انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".

وأشار البيان إلى أن "الدفاع المدني استدعى خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ، يذكر أن السندويج بنل اضحى يشكل عقبة كأود امام مديرية الدفاع المدني التي استنزفت مواردها بسبب إستشراء البناء من خلال الواح السندويج بنل".
 
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:02 | 2022-03-10 05:02
05:01 | 2022-03-10 05:01
05:00 | 2022-03-10 05:00
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.