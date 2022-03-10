بعد حادثة بابل.. الكتلة الصدرية تصف الحملة ضد "سهى السلطاني" بالظالمة

وقال نواب الكتلة في مقطع فيديوي ورد للسومرية نيوز، إن "السلطاني لم تكن تتواجد في محافظة بابل لحظة وقوع الحادثة،" مؤكدين ان "المرأة لها مكانتها ويجب ان لا تمس هذه المكانة بسوء".يذكر ان حماية النائب "سهى السلطاني" كانوا قد أعتدوا على مجموعة متظاهرين وناشطين أثناء تظاهراتهم امام مكتب النائبة في محافظة بابل، ما أسفر عن تعرض ستة ناشطين لجروح بينهم الناشط المعروف "ضرغام ماجد" والتي صنفت اصابته بالشديدة.