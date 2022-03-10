Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفاة قاتل "تشي جيفارا" عن 80 عاماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النزاهـة تضبط ثلاث حالات سرقة واختلاس في دوائر ذي قار

محليات

2022-03-10 | 07:07
النزاهـة تضبط ثلاث حالات سرقة واختلاس في دوائر ذي قار
المصدر:
السومرية
1,399 مشاهدة

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط حالات سرقةٍ واختلاسٍ وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والمُراقبة من ضبط سرقاتٍ في عربات القطار المُتوقِّفة عن العمل في مدينة الناصرية (قاطع سيد خضر)"، مُبيّنةً "قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض مُوظَّفي محطة سكك حديد الناصريَّـة".

وأضافت أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُتَّهمين أثناء قيامه بتفكيك وتحميل هياكل حديديَّةٍ من عربات القطار ونقلها إلى موقعٍ لخزن المواد المسروقة، لافتةً إلى إلقاء القبض على صاحب موقع الخزن، والتحرُّز على مئات الأطنان من الحديد في الموقع، بضمنها الهياكل الحديديَّة التي تمَّت سرقتها من محطة سكك الحديد".

واشارت الدائرة الى انه "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ أوضحت الدائرة أن الفريق كشف عن قيام مُوظَّفين في مصرف الرشيد – فرع الناصريَّة وشركة النخيل لإصدار بطاقات (ماستر كارد النخيل) في ذي قار، باختلاس بطاقات عددٍ من المُتقاعدين، وملء استمارات تفعيلها بأرقام هواتف وهميَّةٍ؛ لغرض تسلُّم الرواتب التقاعديَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى تفعيل (9) بطاقاتٍ من قبل مُوظَّف شعبة توطين الرواتب في المصرف".

وأوضحت أنَّ "فريق العمل نفَّذ عمليَّة ضبطٍ ثالثةٍ في دائرة ضريبة ذي قار أسفرت عن ضبط الإضبارة الخاصَّة ببيع أحد العقارات؛ لوجود تلاعبٍ فيها، تمثل بقيام مُوظَّف الحاسبة في الدائرة بتثبيت معلوماتٍ مُغايرةٍ للواقع؛ لغرض تهرُّب بائع العقار من التحاسب الضريبيِّ".

وبينَّت الدائرة انه "تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وفتح قضيَّةٍ مُستقلةٍ بحقِّ المُوظَّف المسؤول عن حماية الموقع وفق أحكام المادة (340) من القانون، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول شركة النخيل والمُوظَّف المسؤول عن توطين الرواتب في مصرف الرشيد في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (316) من القانون، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُوظَّف المسؤول في العمليَّة الثالثة وفق أحكام المادَّة (331) من القانون ذاته".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:18 | 2022-03-10 17:18
16:48 | 2022-03-10 16:48
16:36 | 2022-03-10 16:36
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.