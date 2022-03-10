اللجنة العليا تصدر قرارا يخص دخول الزائرين

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، عن اصدار قرار يخص دخول المجاميع السياحية الدينية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مكافحة جائحة فيروس كورونا" قررت تعديل قرارها الخاصة بدخول المجاميع السياحية الدينية".



واضافت ان "التعديل نص على أن تكون فترة دخول المجاميع السياحية الدينية 30 يوما حدا أقصى من تاريخ الدخول بدلا من 14 يوما بما ينسجم مع المادة 7/ أولا من قانون إقامة الأجانب لسنة 2017".