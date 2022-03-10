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بالصور.. أمين بغداد يطلع على مشاريع تطوير شوارع

محليات

2022-03-10 | 13:21
بالصور.. أمين بغداد يطلع على مشاريع تطوير شوارع
3,822 مشاهدة

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن اطلاع امينها المعمار علاء معن على مشاريع تطوير عدداً من شوارع مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان، إن الامين اجرى "جولة ميدانية له رفقة عضو مجلس النواب فراس الفرطوسي تضمن الاطلاع على مشاريع تطوير شارع بورسعيد وشارع الفلاح واصلاح تخسف في شارع الداخل".
 
ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله إن "شارع بورسعيد من اهم الشوارع بمدينة الصدر التي نعمل على تطويرها بالاعتماد على ايرادات الامانة الذاتية واكملنا اعمال اكساء الطبقة الرابطة لاحد جانبيه وبمساحة (5000) م 2 للمقطع الممتد من ساحة الحمزة لغاية الاورفه لي ووجهنا باعادة تصميم اكتاف الشارع وتطوير الانارة وانشاء تخصرات كمواقف للسيارات وانشاء كابات زراعية وازالة جميع المشوهات البصرية والاسلاك الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء".
 
واضاف ان "امين بغداد تابع اعمال تنفيذ التخصرات كمواقف للسيارات ضمن المرحلة الثانية من اعمال تطوير شارع الفلاح بطول 1600 م بعد اكمال المرحلة الاولى بطول 1200م"، موجهاً بـ"تطوير الاكتاف بعد اكمال مد القالب الجانبي وكذلك توحيد الواجهات وازالة المشوهات وانشاء كابات زراعية واكمال اعمال تطوير الجزرة الوسطية للمباشرة بفقرات الانارة ومن ثم اعمال القشط والاكساء ليكون مماثل وممتد للمرحلة الاولى للتطوير".
 
واكد امين بغداد ان "جميع المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بمدينة الصدر هي ضمن الايرادات الذاتية لامانة بغداد"، منوهاً أن "قلة التخصيصات المالية أثرت على المدة الزمنية لانجاز تلك المشاريع".
 
وتابع البيان أن الامين "اطلع على اعمال اصلاح التخسف الحاصل في الخط الانسيابي ضمن الشارع الستيني الواقع بين قطاعي 53 و54 والمتضمن استبدال خط بطول 12 م وبقطر 315 ملم وبعمق 4 امتار لخدمة القطاعات الاخيرة بشارع الداخل".
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