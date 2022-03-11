القضاء يوضح بشأن حكم الإعدام بحق أربعة متهمين في واسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة جنايات واسط، أجرت بتاريخ 10/ 3/ 2022 المحاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة 181 / ج/ 2022 بخصوص الجريمة المنسوبة الى المتهمين كل من كاظم هادي كاظم ومحمد عطية حسين وعباس علي عزيز و حسين صدام هاشم وفق المادة الرابعة / 1، وبدلالة المادة 2و 3و 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وحكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت".وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام جاء "لقيام المتهمين المذكورين بتاريخ 30 / 6/ 2021 بالاتفاق والاشتراك في قضاء العزيزية بمهاجمة محطة توزيع كهرباء العزيزية، وإلقاء قنبلة يدوية على أفراد حماية المحطة، وقد أدى الحادث الى استشهاد أمر المفرزة النقيب علي عبد الحسين شايش، نتيجة تعرضه لإصابة في منطقة الرأس والصدر بشظايا تلك القنبلة، وإصابة رفاقه من منتسبي الشرطة كل من نصار صبيح تايه، وغزوان عبد الكريم حسن بجروح حالت الإسعافات دون وفاتهم، وكذلك تعرض أجزاء من منظومة المحطة للإضرار".وأضاف البيان، أن "المتهمين اعترفوا صراحة بالفعل المرتكب من قبلهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بعد توفير كافة الضمانات القانونية لهم، وسوف ترسل الدعوى تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها وفق القانون واصدار القرار النهائي على ضوء ذلك".