الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس: أمطار في مناطق وغبار بأخرى - عاجل

ونشرت الهيئة جداول، أظهرت أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عما سُجل يوم أمس".وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً ممطراً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".