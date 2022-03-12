حريق داخل منزل في بغداد والدفاع المدني تنقذ 6 نساء

وذكر بيان المديرية الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، نجحت بإنقاذ ستة نساء بينهم امرأة كبيرة مقعدة من خلال فتحة صغير من سطح منزل متخذ للسكن وخزن وبيع وقود البنزين في منطقة حي الإعلام قرب تقاطع درويش ببغداد".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني، طوقت النيران واقتحمت المنزل بهدف الوصول إلى العائلة المحاصرة بألسنة اللهب، وانقاذ جميع افرادها بالتزامن مع عمليات اخماد حريق الوقود المشتعل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وأشار البيان إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني وتخزين اصحاب المنزل كميات كبيرة من وقود البنزين الخطر داخل المنطقة السكنية".