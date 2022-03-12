شيوخ عشائر يجتمعون في بغداد لدعم القضاء (صور)

جاء ذلك في اجتماع لشيوخ عشائر من مختلف انحاء البلاد، عقد في العاصمة بغداد، تحت شعار "عشائر العراق تدعم القضاء في إجراءاته الإصلاحية".وصدر خلال الاجتماع بياناً ورد لـ السومرية نيوز، أشار إلى أن "مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيدا عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة".وأضاف البيان، أن "الوظيفة العامة تتحول بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن قانونيا وامانة وطنية مقدسة إلى امر يضر الصالح العام وخدمته، ومن كونها تكليفا ليتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة".