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انتحار شخص شنقاً وسط بغداد
محليات
2022-03-12 | 12:38
1,225 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، السبت، بانتحار شخص شنقاً وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً انتحر، مساء اليوم، بشنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة الاسكان".
وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة سبب الانتحار نتيجة امراض نفسية".
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