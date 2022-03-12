الشرطة الاتحادية تعلن ضبط "مرآب" لتهريب النفط في بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن ضبط "مرآب" بداخله صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالإشتراك مع مفارز من استخبارات الفوج ومفرزة من استخبارات شرطة الطاقة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية شرقي بغداد من ضبط مرآب بداخله اربعة خزانات كبيرة تحمل مشتقات متنوعة من الكاز والنفط الابيض معدة للتهريب وحاويتين لمادة الدهن الاسود بالإضافة إلى صهريج محمل بمادة النفط واربع مضخات وعدد من البراميل".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على احد العاملين في المرآب (اجنبي الجنسية) وكذلك ضبط قاصة حديد مع باقي المضبوطات التي عثر عليها"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".