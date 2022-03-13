هزة أرضية بقوة 3,7 في السليمانية

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد ، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 08:04:26 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7)درجة حيث تبعد ( 6)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".



ودعت الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".