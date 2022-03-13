الصدر وبارزاني يتفقان على تشكيل لجنة للتحقيق بوجود مقرات إسرائيلية في أربيل

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني حيث جرى بحث ما حصل في أربيل يوم أمس".وأضاف البيان، أن "الطرفين أتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها في المحافظة".وفي وقت سابق، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفع مذكرة احتجاج الى الامم المتحدة والسفير الايراني بشأن الهجوم الذي حصل على أربيل.إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تبنيه رسميا استهداف مدينة أربيل بالصواريخ.وذكر الحرس في بيان، "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري".من جانبه، دان رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني الهجوم الصاروخي على أربيل، واصفا أياه بالجبان والوحشي.وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".