بيان جديد من الرافدين بشأن السلف والقروض - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف استقبلت اعداد كبيرة من الزبائن للترويج عن معاملات منح السلف والقروض بعد وصول التخصيص المالي للفروع".ودعا المصرف، "الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين لمراجعة الفروع للاطلاع على الشروط المتوفرة للتقديم على السلف والقروض".