بيان جديد من الرافدين بشأن السلف والقروض - عاجل

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان فروعه في بغداد والمحافظات شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على سلفة 25 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين والقروض العقارية للبناء والترميم وقرض 150 مليون لشراء دار سكن وذلك منذ اليوم الاول للمباشرة باستلام المعاملات وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف استقبلت اعداد كبيرة من الزبائن للترويج عن معاملات منح السلف والقروض بعد وصول التخصيص المالي للفروع".
ودعا المصرف، "الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين لمراجعة الفروع للاطلاع على الشروط المتوفرة للتقديم على السلف والقروض".