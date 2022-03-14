الزاملي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة: التنوع مصدر قوة للعراق

وقال الزاملي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "نهنئ ابناء الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الخليقة البرونايا"، متمنيا ان "يعيده الله عليهم وجميع العراقيين بالخير والأمن والازدهار".وأضاف، أن "التنوع الديني والحضاري والثقافي الممتد على مساحة الوطن هو مصدر قوة للعراق، ودليل على تمسك ابنائه بقيمهم الأصيلة، ومدى انسجامهم ورغبتهم في العيش المشترك".وأشار إلى أن "هذه المناسبة هي فرصة لتعزيز اواصر التآخي والوئام ، ونشر قيم التسامح والتعايش بين ابناءالوطن الواحد، وتبادل المشاعر الصادقة والعمل من اجل عراق ينعم فيه ابناؤه بالرفعة والسلام".