ضبط 17 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بإشراف مباشر من مدير عام هيئة الكمارك شاكر الزبيدي، تم ضبط المواد المحملة على الشاحنات التي هي عبارة عن (اجهزة ومواد كهربائية، ساعات، الواح تحفية، مواد احتياطية، ملابس، سيراميك، انابيب اوكسجين ومواد متنوعة اخرى )".وأضافت، "تم تنظيم محاضر اصولية بالتعاون مع الأجهزة الساندة من شرطة واستخبارات الكمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".