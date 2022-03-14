النزاهة تشيد بدعوة الزاملي للإسراع بكشف الذمة المالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تشيد بدعوة الزاملي للنواب بكشف ذممهم المالية"، مطالبة "المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية في الهيئة ضمن المُدَّة القانونيَّة التي حدَّدها القانون".وثمَّنت الهيئة وفق البيان، "إسراع بعض المسؤولين للإفصاح عن ذممهم الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ ذلك يعزز ثقة الشعب العراقي بالمسؤولين، وما يمثله ذلك من إشاعة ثقافة الشفافية في المؤسَّسات العامة".وأشارت إلى أن "رئيس مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة (محمد ريكان حديد علي الحلبوسي)، والنائب الأول لرئيس المجلس (حاكم عباس موسى عباس الزاملي) من أوائل المكلفين المفصحين عن ذممهم المالية".وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأوللقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة.