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بالفيديو.. اعتداء على إدارة مدرسة في ذي قار بسبب "رسوب"
محليات
2022-03-14 | 15:26
بالفيديو.. اعتداء على إدارة مدرسة في ذي قار بسبب "رسوب"
2,805 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو نقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه لولي امر طالبتين في ذي قار اعتدى لفظياً على ادارة مدرسةٍ ثانوية وملاكها التدريسي اثر رسوب ابنتيه.
تفاصيل اكثر تابعوا الفيديو المرفق:
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