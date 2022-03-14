بالفيديو.. اعتداء على إدارة مدرسة في ذي قار بسبب "رسوب"

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو نقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه لولي امر طالبتين في ذي قار اعتدى لفظياً على ادارة مدرسةٍ ثانوية وملاكها التدريسي اثر رسوب ابنتيه.

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