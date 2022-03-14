مدير المرور يكشف لـ السومرية حصيلة جديدة لحوادث السير

كشف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، الاثنين، عن حصيلة حوادث السير خلال الشهرين الماضيين، داعياً سائقي المركبات الى تجنب السرعة خاصة على الطريق السريع.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تسجيل 1105 حادث سير من تاريخ 1/1/2022 لغاية 28/2/ 2022 توزعت على حوادث انقلاب ودهس واصطدام".

وأضاف أن "172 حالة وفاة نتيجة حوادث السير والسرعة الجنونية خلال الفترة المذكورة في اعلاه"، داعياً سائقي المركبات الى "تجنب السرعة خاصة على الطريق السريع الجنوبي الدولي والذي عليه اعمال صيانة".

كما دعا الى "الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة حفاظا على سلامة السائق والركاب"، مشيراً الى أن "الاشارات التحذيرية موجودة وموزعة على طول طريق الجنوبي الدولي السريع".