وزير التربية يتوعد شخصاً اعتدى على مدرسة بـ"القصاص العادل"

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي استنكر، ما اقدم عليه احد اولياء الامور في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار من اعتداء آثم على ادارتها لفظياً وعلى بناية المدرسة"، واصفاً هذا الفعل بـ"الشائن والمعيب".وتوعد وزير التربية بحسب البيان "الشخص المسيء والذي وثقت الكاميرات فعلته الشنيعة هذه بالقصاص العادل من خلال القضاء العراقي الشامخ"، مشدداً على "عدم السماح لاحد بالاعتداء او التجاوز على المؤسسة التربوية ببناياتها وملاكاتها التربوية".ونشرت السومرية نيوز، مقطع فيديو نقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه لولي امر طالبتين في ذي قار اعتدى لفظياً على ادارة مدرسةٍ ثانوية وملاكها التدريسي اثر رسوب ابنتيه.