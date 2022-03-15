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دعوة نيابية لإحالة السفير العراقي لدى لبنان إلى التحقيق لمنعه صحفية من أداء مهامها

محليات

2022-03-15 | 05:12
دعوة نيابية لإحالة السفير العراقي لدى لبنان إلى التحقيق لمنعه صحفية من أداء مهامها
1,785 مشاهدة

دعت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية إلى إحالة السفير العراقي في بيروت، حيدر شياع البراك إلى التحقيق، بسبب منعه مراسلة صحفية من أداء مهامها.

وأظهرت وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أن عبد الواحد طالبت بإحالة البراك إلى لجنة تحقيقية، بسبب تصرفه الذي عدته النائبة "تجاوزاً غير مقبول.

وطالبت عبد الواحد أيضاً، وزير الخارجية، بسحب يد السفير العراقي في بيروت حيدر شياع البراك، موجهة سؤال للخارجية قالت فيه: "هل ترى الوزارة بقانونها ووزيرها ونظامها أن هذا التصرف غير اللائق، موافق لواجبات السفير ومطابق للمعايير الدبلوماسية".
 


واظهر مقطع فيديو نشره مكتب شبكة الاعلام العراقي في لبنان، قيام السفير العراقي ببيروت بمنع مراسلة الشبكة من أداء مهامها لتغطية زيارة وفد عراقي معني بالطاقة.

وقام البراك في الفيديو باقتحام موقع التصوير للشبكة ورئيس الوفد علاء الساعدي والأعضاء الاخرين بعيدا عن مراسلة الشبكة ديمة حمدان، في محاولة لمنع الشبكة من أداء مهامها لتغطية الزيارة التي يترتب عليها مساعدة العراق لبنان لحل ازمة الوقود هناك.

واوضح مدير مكتب العراقية في بيروت، أن "الشبكة بصدد رفع دعوى قضائية على السفير لمنعها من اداء مهامها، على الرغم من ان الشبكة هي القناة الرسمية للحكومة العراقية، والسفير يمثل الحكومة العراقية في لبنان، مشيرا الى نية عدد من النواب تقديم طلب للحكومة العراقية لسحب أوراق السفير على اثر الحادثة".

وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، بياناً أكدت فيه "رفض التصرف الذي صدر من السفير العراقي ضد مراسلة الشبكة، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي ومخالفة دستورية واضحة، وأسلوب لا يجب ان يصدر من دبلوماسي".

وأكد بيان الجمعية، أنها "تقف مع الشبكة في المضي بالدعوى القضائية ضد السفير، لمنع تكرار انتهاكات مماثلة ضد الصحفيين، كما تدعو الجمعية وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق بالحادثة مع السفير، لمعرفة الاسباب الذي دفعته للقيام بهذه التصرفات المخالفة للدستور".

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