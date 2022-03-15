القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 3 مدانين أشقاء في بغداد - عاجل

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث".وأضاف البيان، أنه "بعد اكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الادلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحةً بارتكاب الجريمة".وأشار البيان إلى أنه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع اوراقهم التحقيقية اصوليا الى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهم وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".