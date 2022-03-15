السومرية نيوز تنشر رابط التقديم للدورة 69 لكلية الشرطة - عاجل

تنشر السومرية نيوز، رابط التقديم للدورة (69) لكلية الشرطة التي اعلنها وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم أمس.

أنقر هنا للحصول على رابط التقديم التقديم للدورة (69) لكلية الشرطة التي اعلنها وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم أمس. للحصول على رابط التقديم التقديم للدورة (69) لكلية الشرطة التي اعلنها وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم أمس.