مغلق منذ 10 أعوام.. إعادة فتح طريق حيوي في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد واستجابة لمناشدات المواطنين وبهدف المساهمة والتخفيف عن كاهلهم من شدة الزحام وخصوصاً في اوقات الذروة، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، أشرف العميد نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ على عملية فتح احد الطرق المغلقة لدواعي امنية منذ اكثر من عشرة أعوام، حيث باشر الجهد الهندسي/قيادتنا برفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق حيوي في منطقة "الطوبجي" بجانب الكرخ".وأضافت، أن "غلق هذا الطريق في حينها كان لدواع أمنية وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين التي كانت مستهدفة من قبل العصابات الإرهابية".