الكتلة الصدرية تطالب بالتحقيق بمشاجرة الساعدي والمساري

وقالت الكتلة في وثيقة موجهة إلى مجلس النواب، وردت لـ السومرية نيوز، " نرجو تفضلكم بفتح تحقيق بحادث تجاوز عائشة المساري النائب في الدورة الحالية على النائب علي الساعدي، أثناء تواجد أمين بغداد لزيارة منطقة بوب الشام، وبدعوة من النائب علي الساعدي وحصول مشاجرة واعتداء من قبل الحمايات وصاحب ذلك اتهامات من قبل عائشة المساري بالتصريح في عدة فضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تهديداً واضحاً وتشهيراً واتهام النائب الساعدي وغيرها من التصرفات التي وصلت الى اعتداءً على دار النائب واطلاق العيارات النارية من مدعين بالعمل مع المساري".