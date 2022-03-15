نقابة المعلمين تقاضي شخصاً هاجم مدرسة بسبب رسوب ابنتيه بذي قار

وقال السوداني في حديث لـ السومرية، إن "النقابة شخصت تزايد حالات الاعتداء على المدارس والكوادر التدريسية وقامت بمهامها القانونية للدفاع عن المعلمين والمدرسين عبر المطالبة بسن قانون حماية المعلم، ليتم سن القانون رقم 8 عام 2018 وهو مفعل"، لافتاً إلى أن "محافظة ذي قار تعد من أكثر المحافظات التي سجلت فيها خروقات تجاه الكوادر التدريسية".وأضاف، أنه "بناءً على طلب مقدم من نقابة المعلمين، وجه مجلس القضاء الأعلى كافة القضاة في العراق بالتعامل بحزم مع كل من يعتدي على معلم أو مدرس".وبين السوداني، أن "المعلم أو المدرس يساهم أحياناً بتفاقم هذه الظاهرة عبر اللجوء إلى الطرق العشائرية بدلاً من سلك الطرق القانونية".وبشأن حادثة الشطرة، أشار إلى أن "النقابة تابعت الأمر، وتم التوجه إلى القضاء الذي أصدر بدوره قراراً بالقبض على المعتدي لمحاسبته وفق قانون حماية المعلمين".وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لولي امر طالبتين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار يعتدي لفظياً على مديرة مدرسة ثانوية وملاكها التدريسي؛ جاء ذلك اثر رسوب ابنتيه.