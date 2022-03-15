مجلس الوزراء يلزم جميع المؤسسات الحكومية بهذا الأمر

وقال المتحدث باسم المجلس حسن ناظم، خلال المؤتمر الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ".وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي، بالإضافة إلى أنه صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة".