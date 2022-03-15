أمين بغداد: إبداع المرأة العراقية كبير ووصل للعالمية

اعتبر أمين بغداد المعمار علاء معن، الثلاثاء، أن إبداع المرأة العراقية كبيرا ووصل للعالمية.

وقال معن خلال تكريمه النساء العاملات في امانة بغداد في احتفال رسمي بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن "ابداع المرأة العراقية كبير ووصل للعالمية ونستذكر الكثير من الشخصيات المهمة اللتي مثلت دور المرأة الناجحة في المجالات السياسية والفنية والاقتصادية والثقافية الرائدة".

وأضاف "مثل نازك الملائكة ولميعة عباس عمارة والمعمارية الراحلة زُها حديد التي كرمناها مؤخراً عبر اعادة تسمية شارع مهم للمنطقة الواصلة بين تقاطع مبنى البنك المركزي الجديد وتقاطع الجادرية باسمها تكريماً لكل ابداع المرأة".

وبارك أمين بغداد "الموظفات العاملات بامانة بغداد بمناسبة يوم المرأة"، موجهاً بـ"تقديم كتاب شكر وتقدير لهن تثميناً لدورهن الكبير في زيادة الزخم الخدمي لمدينة بغداد".