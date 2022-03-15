"الإطاحة" بكبار مروجي المخدرات في بغداد

وقالت الشرطة في بيان، إن "الشرطة الاتحادية اطاحت بكبار مروجي المخدرات في بغداد وضبط اكثر من 3 كيلو غرام من الكرستال"، موضحة أن "قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية تمكنت وبالاشتراك مع استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة "السلاميات" جهة مدينة الشعلة والتي أُلقي القبض فيها صباح اليوم على متهم بنفس الجريمة".وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل من القوة الماسكة واستخبارات اللواء والقاطع واستحصال الموافقة القضائية على تفتيش دار المتهم شمال غربي العاصمة بغداد والتي عُثر فيها داخل هيكل مجمدة مدفونه في فناء منزله على 3.250 كغم من مادة الكرستال، 4 ميزان مختلف الاحجام، 2 رمانة يدوية، بندقية بمبكش، مسدس، قنينة غاز تستخدم للتعاطي".