بعد إغلاق لسنوات.. رفع "الكتل الكونكريتية" من سوق شهير في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيادة عمليات بغداد تستمر وفق الخطط المرسومة لرفع الكتل الكونكريتية مع فتح الطرق المغلقة ضمن مناطق العاصمة بحسب الاولويات بعد تقييمها من الجوانب الامنية والخدمية واستجابة لمناشدات المواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم من شدة الزحام خصوصاً في اوقات الذروة، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي/لقيادة فرقة المشاة الحادية عشرة بالتنسيق مع بلدية/الشعب برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق شلال في منطقة "الشعب" بجانب الرصافة".وتابع البيان، أن "غلق هذا السوق بالكتل الكونكريتية في حينها كان لدواعي أمنية وحفظاً لأرواح وممتلكات المواطنين التي كانت مستهدفة من قبل العصابات الإرهابية، وفي ذات السياق تؤكد قيادة العمليات على تكثيف الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين لمتابعة الحالات المشبوهة والاخبار عنها لمنع كل من تسول له نفسه العبث بإمن المواطن".يذكر ان "سوق شلال" كان مغلق بالحواجز الكونكريتية لسنوات طويلة قبل ان تعلن عمليات بغداد حملتها لرفع العديد من هذه الحواجز في مختلف مناطق العاصمة.