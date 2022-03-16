الرافدين يعلن شمول فئات جديدة بسلفة الـ 25 مليون – عاجل

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، شمول جميع الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد بسلفة الـ 25 مليون.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "كافة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال وترويج معاملات الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وتزويدهم بالاستمارات الخاصة بمنح السلفة وانجازها بغض النظر عن وجود الحساب المصرفي لدائرة طالب السلفة في فرع معين دون اخر وعدم رفض اي طلب يقدم من المشمولين بالسلفة بحجة حسابات دوائرهم مفتوحة لدى فرع اخر".