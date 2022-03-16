شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل

اعلنت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي، اليوم الاربعاء، ان توزيع المنحة الحكومية سيشمل الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية وحسب ما تم رصده من تخصيصات مالية.

وقالت الجلبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزارة تطمح تحسين اوضاع الاسر الفقيرة والمستفيدة من خدماتها وكان هدفها شمول جميع المستفيدين من الاعانة الاجتماعية افرادا بمنحة الـ100 ألف دينار، الا ان قلة التخصيصات المرصودة تعذر تأمين المنحة لجميع افراد الأسرة"، مشيرة الى ان "الوزارة ستقوم بتوزيعها على الاسر المستفيدة فقط".

واوضحت ان "الوزارة خاطبت مكتب رئيس الوزراء بشأن امكانية زيادة التخصيصات لشمول جميع افراد الاسرة بالمنحة"، داعية المستفيدين لعدم مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لحين وصول اشعار من الامانة العامة لمجلس الوزراء واطلاق المنحة سيكون عبر منافذ التوزيع وعن طريق (الكي كارد)".