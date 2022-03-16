وزير الخارجية يوجه باستقدام السفير العراقي في لبنان

وجه وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، بإستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد.

وقال المُتحدِّث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجِّه بإستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد، بشأن ما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقيّ الذي زار لبنان مُؤخَّراً لإجراء مُباحثات ثنائيّة، من الإدلاء بتصريح إعلامي، للوقوف على حيثيّات الموضوع وإتخاذ الإجراء المُناسب".