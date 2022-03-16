بيان من القضاء بشأن سجن مدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات بحق مدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكم صدر عن جريمة تلقيه رشوة من المشتكي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته".



وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".

وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ/ محكمة الفساد، أصدرت حكماً بحق المتهم "قيصر عبود كاظم فتلاوي الياسري" مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن سبع سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي".