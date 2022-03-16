المرور توضح تفاصيل قرار فتح البوابة رقم 9 وإغلاق نفق دمشق

وقال امر قاطع الكرخ العميد محمد محمود الراوي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "سيتم اغلاق النفق الذي يقع اسفل تقاطع دمشق والذي سيغلق من قبل وزارة الاسكان والاعمار من اجل الصيانة وسيتم تحويل اتجاه السير الى الطريق بأتجاه دائرة المشاريع وبأتجاه تقاطع عمان باتجاه الجسر المعلق وباتجاه طريق القادسية الى المطار ومحافظات الفرات الاوسط وكذلك بأتجاه نفق الزيتون وتقاطع الخرطوم وباتجاه جسر الجمهورية وجسر السنك".واضاف ان "تحويل مسار المرور الى هذه الاتجاهات سيؤدي الى تقليل الزخم بأتجاه نفق تقاطع دمشق".