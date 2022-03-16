انتحار شاب شرقي كربلاء

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانتحار شاب باطلاق نار شرقي كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً انتحر مساء اليوم بمنطقة افريحة شرقي كربلاء بإطلاق رصاصة من مسدس في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم معرفة الاسباب حتى الان".