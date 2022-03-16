مجلس الخدمة ينفي اختراق قاعدة بياناته

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات مجلس الخدمة هو عار عن الصحة ".واضاف: "ادعو كافة الوسائل الاعلامية الى توخي الدقة بنقل المعلومة حرصا على سير العمل واكمال قاعدة البيانات لحملة الشهادات العليا والاوائل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".واثنى اللهيبي "على جهود الجميع لاتمام العمل على أحسن مايكون خدمة لعراقنا العزيز".