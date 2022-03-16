بالوثيقة.. الزاملي يدعو لاتخاذ إجراءات بشأن "الاملاك المهدورة"

تنشر السومرية نيوز، وثيقة موقعة باسم النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي تتضمن دعوة الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك العراقيين المهدورة من النظام السابق.

وأدناه نص الوثيقة: