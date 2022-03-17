يخص مطار بغداد... توجيه من هيئة استثمار بغداد لهذه الشركات (وثيقة)

اصدرت هيئة استثمار بغداد، توجيهاً الى الشركات الاستثمارية الممنوحة اجازة استثمار في ارض مطار بغداد الدولي.

وبحسب وثيقة صادرة من نائب رئيس هيئة استثمار بغداد علي عبد الرضا الوائلي قال فيها للشركات الاستثمارية: "أشارة الى الاجازات الاستثمارية الممنوحة لكم على قطع الاراضي الواقعة ضمن ارض مطار بغداد الدولي والتي تكون ضمن دائرة نصف القطر(15) كم من مدرج الاقلاع والهبوط، نرفق لكم رابطا اعمام وزارة النقل / مكتب الوزير المرقم (2020/11/24 في 3754) وعليه تطلب التزامكم بالظوابط الواردة فيه بخصوص العوائق المحيطة بمطار بغداد الدولي واستحصال موافقة الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية كونها الجهة المختصة بتحديد الارتفاع المسموح به للمشيدات والابنية وذلك لتأمين طيران جوي أمن لمطار بغداد الدولي".

الوثيقة ادناه: