الاعرجي يؤكد لبلاسخارت أهمية أن يكون المجتمع الدولي حاضرا في قضية مخيم الهول

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدةجينين بلاسخارت".وأشارت بلاسخارت، إلى إحاطتها في مجلس الأمن الدولي، التي اعتبرت فيها أن "العراق مثال يحتذى به من قبل المجتمع الدولي، تثميناً لجهوده في إعادة رعاياه من مخيم الهول"، مؤكدة على "أهمية حث المجتمع الدولي على إعادة الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري ".وبحسب البيان فإنه "جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وبحث ملفي مخيم الهول وسنجار، فضلا عن سبل دعم المنظمات الدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية".من جانبه شدد الأعرجي، على "أهمية أن يكون المجتمع الدولي حاضرا في قضية مخيم الهول"، مؤكدا أن "من مصلحة البعثة الأممية في العراق الذهاب إلى مخيم الهول والاطلاع بشكل ميداني على أوضاع المخيم والنازحين".