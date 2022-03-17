مجلس القضاء يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".واضاف انه "تم خلال الجلسة اتخاذ عدة قرارات مهمة وكانت كالتالي:1- قراءة سورة الفاتحة والتعزية بوفاة القاضي الشهيد البطل احمد فيصل خصاف والقاضيين المتقاعدين المرحومين علي محمود الحميدي و محمود رضا رشيد العماري الذين وافاهم الاجل المحتوم.2- اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.3- ناقش المجلس نص مشروع تعديل بعض مواد قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المقدم من اللجنة المختصة وبعد النقاش قرر المجلس التصويت على الصيغة النهائية لها في الجلسة القادمة.4- عرض مجلس القضاء الاعلى كتاب الشكر والتقدير المقدم من السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان والموجه الى السادة قضاة العراق لمبادرتهم في الوقوف الى جانب اخوانهم القضاة اللبنانيين.5- وجه المجلس محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".